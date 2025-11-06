Николай Долуда: в СВО принимают участие 47 тыс. казаков-добровольцев

В зоне спецоперации интересы России защищают 27 добровольческих казачьих отрядов.

По словам депутата Госдумы, казачьего генерала Николая Долуды, все участвующие в СВО казаки — добровольцы. Долуда отметил, что это люди, которые оставили семьи и детей и «самостоятельно приняли решение защищать нашу великую страну». Генерал отметил, что в этих отрядах состоят 47 тыс. казаков-добровольцев с учетом ротации.

«Я уверен, что их будет еще больше. Российское казачество мощное и сильное, мы готовы защищать в любой момент нашу великую Россию», — цитирует Долуду ТАСС.

Читайте также: кубанские казаки отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО. Груз собрали совместно с благотворительным фондом «Солнце в ладошках». В помощь вошли продукты питания, фрукты, вода и адресные посылки.

