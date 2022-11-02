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Кондратьев встретился с военнослужащими КВВУ им. Штеменко

Политика
02.11.2022 16:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-vstretilsya-s-voennosluzhashhimi-kvvu-im-shtemenko
Кондратьев встретился с военнослужащими КВВУ им. Штеменко
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Встречу провели в Краснодаре в преддверии Дня народного единства, который отметят 4 ноября.

«Наши отцы и деды делали все, чтобы мы родились и жили на мирной земле. И сегодня, когда Россия борется за свой суверенитет и самостоятельный путь развития, нельзя забывать уроки истории. Только вместе сможем добиться общей победы на ратном и трудовом фронте», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Военнослужащие Краснодарского военного училища им. Штеменко выступали с концертами на полигонах, где проходят подготовку мобилизованные жители Кубани. Губернатор поблагодарил вокальный ансамбль КВВУ за поддержку военнослужащих и вручил им благодарности.

«Через свои песни вы укрепили силу духа бойцов, придали уверенность и настрой на победу. Уверен, каждый из мобилизованных почувствовал, что за них переживают не только родные и близкие, но и весь Краснодарский край, вся Россия», — заявил глава региона.

Начальник КВВУ им. Штеменко Игорь Шпырня поблагодарил Вениамина Кондратьева за высокую оценку деятельности училища.

Краснодарское высшее военное училище им. Штеменко является одним из старейших военных вузов в стране. В нем готовят специалистов по защите информации для всех родов войск, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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