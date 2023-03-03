Кондратьев встретился с семьями участников специальной военной операции

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 3 марта провел личный прием матерей и жен участников специальной военной операции.

Жительница Северского района, супруг которой участвует в СВО, обратилась к Вениамину Кондратьеву с вопросом о газификации хутора Коваленко. Губернатор отметил, что половина хутора Коваленко уже газифицирована.

«Мы должны ускориться с проведением работ и провести газ в дома остальных жителей, где это уже возможно, до начала нового отопительного сезона», — поручил глава региона.

В хуторе уже ввели в эксплуатацию 12,7 км подводящего газопровода высокого давления и 2 км распределительного. Еще надо построить 3,9 км газопровода на улицах Колхозной, Победы, Молодежной, Мира и Пролетарской. Проекты на строительство газопровода уже готовы и прошли экспертизу.

Многодетная мать из Новопокровского района, муж которой также участвует в СВО, обратилась с просьбой об улучшении водоснабжения в селе Горькая Балка. Для этого нужно отремонтировать одну из неиспользуемых артезианских скважин. Вениамин Кондратьев дал распоряжение отремонтировать скважину, чтобы обеспечить жителей качественной питьевой водой.

«Это должно решить вопрос с водоснабжением не только одной улицы, но и всего поселения», — сказал губернатор.

В селе Горькая Балка работают 2 из 5 артезианских скважин. Ремонт скважины на улице Родниковской позволит решить вопрос с водоснабжением. Местные власти уже подготовил заявку на предоставление субсидии из краевого бюджета. Завершить работы планируют до конца этого года.

Жительница Ленинградского района, у которой два сына участвуют в специальной военной операции, попросила помочь переоформить документы на землю. Глава Ленинградского района Юрий Шулико сообщил, что специалисты уже изучили этот вопрос и окажут помощь при оформлении документов.

Мать погибшего при исполнении воинского долга военнослужащего из Краснодара попросила губернатора создать мемориальный комплекс.

«Никакие слова не смогут в полной мере выразить благодарность погибшим защитникам Отечества. Мы перед ними в неоплатном долгу и обязаны увековечивать их память, передавать ее последующим поколениям. Полностью поддерживаю инициативу по созданию мемориального комплекса. При этом все вопросы проектирования необходимо согласовывать с родственниками», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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