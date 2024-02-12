Кондратьев встретился с семьями погибших участников спецоперации

Родственники погибших в ходе СВО бойцов задали губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву волнующие вопросы. На встрече также присутствовало вице-губернаторы Александр Топалов и Анна Минькова.

Глава региона подчеркнул, что ничто не сможет заменить утрату близкого человека. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что что власти Кубани сделают все возможное, чтобы поддержать семьи, потерявшие близких во время спецоперации. Также глава региона выразил благодарность семьям за подвиги их близких и отметил, что они отдали за свою страну самое ценное — жизнь.

«Как подчеркивает наш президент Владимир Путин, сопричастность должна быть на деле. Знайте, что ваши проблемы — это наши проблемы. Вы не останетесь с ними один на один. Мы будем помогать и поддерживать во всем», — сказал губернатор.

Наталья Ручко рассказала, что прошло всего полгода, как погиб ее муж. Гранатометчик Андрей Ручко воевал в Запорожской области. Его группа попала под минометный обстрел, во время многодневного боя Андрей Ручко получил тяжелое ранение, от которого скончался. Его наградили орденом Мужества посмертно. Его супруга воспитывает дочь-студентку и сына шестиклассника.

В семье Шадура теперь глава семьи Инна. Ее супруг Андрей погиб летом 2023 года в ходе выполнения задач СВО. Андрей Шадура награжден посмертно орденом Мужества. Женщина воспитывает троих дочерей, младшей из которых только исполнится три года. По словам женщины, жизнь продолжается, в том числе благодаря поддержке людей и сослуживцев супруга. Старшие девочки хорошо учатся и мечтают поступить в мединститут.

«Ваши дети — наш завтрашний день. Мальчишкам и девчонкам, чьи отцы погибли в зоне СВО, мы должны помочь реализоваться и обязательно получить образование. Уверен, они, как последователи своих героев-родителей, продолжатели фамилий и патриоты, всегда и везде будут отстаивать интересы своей страны», — отметил губернатор Кубани.

Ольга Ярманова рассказала, что у них офицерская династия: воевали и прадед, и дед, и отец. Супруг — Игорь Ярманов окончил военный артиллерийский университет. Службу проходил в должности начальника артиллерии в военной части КЧР. В 2020 году за доблесть, проявленную при исполнении служебных обязанностей был награжден медалью «За воинскую доблесть» I степени. В 2022 году воевал на территориях Украины, ЛНР и ДНР. Игорь Ярманов погиб при выполнении долга, награжден посмертно орденом Мужества. По словам женщины, они с супругом 20 лет жили в гарнизонах. Она в течение 7 лет работала ведущим психологом войсковой части, поддерживала военнослужащих и членов их семей.

«Получаем положенные выплаты по потере кормильца и другие, предусмотренные в крае. Мэрия Краснодара в прошлом году организовала переезд в краевой центр. Дети ходят в школу. Бытовые вопросы решили, а если надо, всегда помогает куратор от администрации», — рассказала Ольга Ярманова.

Ее сын Роман поделился своей мечтой – побывать в Санкт-Петербурге. Другие ребята тоже загорелись этой идей.

Вениамин Кондратьев поручил организовать недельную поездку с экскурсиями для всех детей, которые присутствовали на встрече.

На мероприятии присутствовала супруга погибшего Героя России Виталия Сукуева — Юлия. Гвардии полковник, командир 108-гo дecaнтнo-штypмoвoгo полка в Hoвopoccийcкe удостоен 19 наград. Виталий Сукуев находился в зоне СВО с первых дней. В феврале 2022 в одном из боев он вступил в неравное сражение с противником. Из окружения он вышел с четырьмя тяжело ранеными бойцам, уничтожил при этом три танка, четыре БМП и беспилотник. Виталий Сукуев был одним из участников программы на телевидении, где обучал военных корреспондентов правилам поведения в боевых условиях. Погиб в сентябре 2022 года. Сейчас именем бойца названа конно-спортивная школа «Пегас» в станице Раевской. Его супруга Юлия воспитывает 3-летнего сына и 6-летнюю дочь. Женщина надеется, что дети будут ходить в новую школу в станице.

Анна Минькова сообщила, что здание на 1,1 тыс. мест сейчас проектируют. Новую школу начнут строить в следующем году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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