Кондратьев встретился с руководством компании «Мираторг»
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил сотрудничество с вице-президентом компании «Мираторг» Михаилом Скворцовым.
По словам Вениамина Кондратьева, в крае увеличивается поголовье крупного рогатого скота, свиней и птицы, но при этом для Кубани важно развивать сельхозпереработку.
«Мы заинтересованы в сотрудничестве, которое позволит нам производить еще больше качественных и экологически чистых кубанских продуктов, развивать промышленность и экономику», — сказал глава региона.
Кондратьев отметил, что в Павловском районе планируют построить селекционно-генетический центр. В регионе совместно с фондом «Иннопрактика» и КубГАУ создадут базу генетических данных крупного рогатого скота. Научные специалисты агрохолдинга тоже принимают участие в проекте.
Глава холдинга «Мираторг» подчеркнул заинтересованность в сотрудничестве с регионом. По его словам, в молочном скотоводстве программа по генетике станет первым подобным проектом в России.
«Мы планируем инвестировать в Краснодарский край. Считаем важным нарастить сырьевую базу для производства и переработки», — цитирует Михаила Скворцова пресс-служба администрации Краснодарского края.
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