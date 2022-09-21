Кондратьев встретился с руководством компании «Мираторг»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил сотрудничество с вице-президентом компании «Мираторг» Михаилом Скворцовым.

По словам Вениамина Кондратьева, в крае увеличивается поголовье крупного рогатого скота, свиней и птицы, но при этом для Кубани важно развивать сельхозпереработку.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве, которое позволит нам производить еще больше качественных и экологически чистых кубанских продуктов, развивать промышленность и экономику», — сказал глава региона.

Кондратьев отметил, что в Павловском районе планируют построить селекционно-генетический центр. В регионе совместно с фондом «Иннопрактика» и КубГАУ создадут базу генетических данных крупного рогатого скота. Научные специалисты агрохолдинга тоже принимают участие в проекте.

Глава холдинга «Мираторг» подчеркнул заинтересованность в сотрудничестве с регионом. По его словам, в молочном скотоводстве программа по генетике станет первым подобным проектом в России.

«Мы планируем инвестировать в Краснодарский край. Считаем важным нарастить сырьевую базу для производства и переработки», — цитирует Михаила Скворцова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае животноводческий комплекс увеличил выработку на 60%.