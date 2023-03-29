Кондратьев встретился с представителями IT-сообщества Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с депутатом Госдумы РФ Сергеем Алтуховым и руководителями профильных организаций, на которой говорили о развитии IT-сферы.

Вениамин Кондратьев отметил, что в прошлом году провели подобную встречу, она оказалась результативной. В результате в прошлом году объем услуг IT-отрасли вырос на 5% и составил 96 млрд рублей.

«Наши предприятия сумели в короткие сроки представить технические решения для нужд военнослужащих и уже выходят на серийное производство беспилотников. Это хороший результат, но потенциал IT-отрасли еще не раскрыт в полной мере. Сегодня у нас нет времени на развитие информационных технологий в плановом режиме. Время диктует другие сроки. Необходимо ускориться — уверен, мы способны сделать еще больший прорыв», — отметил глава региона.

Кондратьев отметил, что перед Кубанью стоит задача обеспечить технологический суверенитет. Внедрение отечественных инноваций во все сферы экономики напрямую влияет на кибербезопасность.

«Для нашего IT-сектора это отличная возможность создать и проверить на практике собственные средства защиты. Уверен, такие продукты будут востребованы во многих странах мира. Со своей стороны мы готовы поддерживать отрасль, содействовать реализации инвестиционных проектов, внедрению передовых разработок», — добавил губернатор.

Депутат Госдумы РФ Сергей Алтухов высоко оценил работу администрации региона по развитию отрасли информационных технологий. По его словам, на Кубани создали все необходимые условия для работы, поэтому в крае наблюдается приток сотрудников IT-компаний.

«В регионе уже доступен ряд преференций, но еще многое нужно сделать. Ощущаем мощную поддержку со стороны администрации, что дает стимул для развития и достижения технологического суверенитета», — добавил депутат Госдумы.

По словам участников встречи, есть и трудности, которые ограничивают развитие IT-отрасли в регионах — нет подходящей инфраструктуры, не хватает кадров. Руководитель Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский подчеркнул, что специалистов привлекут IT-кластеры и «точки кипения», которые можно открыть, например, на Черноморском побережье.

В Кубанском аграрном университете по ускоренной программе учатся 740 будущих IT-специалистов. В прошлом году набор в КубГТУ увеличили в 6 раз. С нового учебного года на базе колледжа в Усть-Лабинске откроют краевой Центр развития цифровизации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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