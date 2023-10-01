Кондратьев встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Анапе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и Предстоятель Русской православной церкви обсудили строительство храмов в крае и вопросы духовности.

Патриарх отметил, что рад присутствовать на освещении храма святого равноапостольного князя Владимира.

«Кубань — это особый регион. Исконно казачий край, оплот, на который всегда можно опереться. Роль его очень велика. Технологическая продвинутость сочетается с традиционной верой. Люди сохранили преданность православию, готовность служить церкви и Отечеству. Вы умеете соединять рациональный подход к делу с духовностью. Желаю процветания замечательному краю, где хранится вера, где новые импульсы получают наука и искусство, сельское хозяйство и транспорт, — все сферы жизни, которые должны развиваться, чтобы Россия стала современным, сильным и конкурентоспособным государством», — сказал патриарх Кирилл.

Сегодняшнее событие важно для всего региона, отметил губернатор.

«Православная вера является духовной основой жизни в нашем крае. Мы стремимся укрепить ее. Сегодня изменили концепцию, и теперь при строительстве новых микрорайонов предусматриваем не только обязательное возведение соцобъектов, но и церквей. Только в Краснодаре запланировали строительство около 40 храмов», — заявил Вениамин Кондратьев.

Строительство храмов стало обязательным, как и традиция, когда священники посещают школы и детские сады, общаются с детьми, говорят с ними о вере, добавил глава Кубани.

«С детства ребята привыкают к тому, что батюшка рядом. Кубань всегда была и будет православной, а миллионы верующих чувствуют вашу заботу и поддержку через молитвы», — заключил Кондратьев.

В конце встречи глава региона отметил, что сегодня в крае отмечают День памяти всех святых Кубанской митрополии — впервые после того, как Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил список Собора святых Кубанской митрополии, в который пошли 13 подвижников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил новый храм в Анапе в честь святого равноапостольного князя Владимира.