Кондратьев: православная вера — основа духовно-культурной жизни Кубани

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил новый храм в Анапе в честь святого равноапостольного князя Владимира.

Патриарх совершил чин великого освящения храма и провел Божественную литургию.

«Православная вера всегда была и остается основой духовно-культурной жизни людей в нашем исконно казачьем крае. Мы свято чтим традиции и заветы наших предков, сохраняем и преумножаем наше самобытное культурное и историческое наследие. Для прихожан православной Церкви всегда радостно, когда строятся и открываются такие храмы. Благословение на работу православного центра, без сомнения, поспособствует делу сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, объединению православных на кубанской земле», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

После церемонии патриарх Кирилл в память о своих родителях высадил фамильное дерево — на территории комплекса появится семейная аллея.

Храм святого равноапостольного князя Владимира выполнили в южнорусском стиле. Он рассчитан на 700 человек. Каноничную роспись выполнила известная мастерская «Палехская палитра». Объединены священные изображения темой Крещения Руси.

Всего в здании три предела — святого князя Владимира, святого апостола Андрея Первозванного и преподобного Сергия Радонежского. В цокольном этаже расположен крестильный храм в честь святителя Василия Великого.

Храм входит в православный просветительский комплекс. На его территории также расположен Крещенский парк. На входе установлена звонница, в центре — 33-метровый светомузыкальный фонтан. В парке построят церковную школу, детскую и спортивные площадки.

Главная часть парка — Тропа истории Крещения Руси. Этапы важнейшего для страны исторического события можно будет увидеть на 12 арочных сводах, соединенных по кругу. Рядом разместится крестильная купель имени княгини Ольги в форме креста.

Кроме того, в парке планируют высадить около 1 тыс. лиственных и хвойных деревьев, более 2,5 тыс. кустарников, около 1,5 тыс. роз и более 2 тыс. многолетних цветов.

Парк планируют открыть до конца года — это будет свободная для посещения туристическая локация, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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