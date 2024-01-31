Кондратьев встретился с новым военным комиссаром Кубани Алексеем Чугункиным

Нового военного комиссара главе региона Вениамину Кондратьеву представил и.о. командующего войсками Южного военного округа Владимир Кочетков.

«В крае выстроена эффективная деятельность военкоматов, призывные кампании проходят на высоком уровне — наших новобранцев всегда отличала качественная подготовка. Алексей Чугункин до нового назначения был заместителем военного комиссара. Сегодня нам важно продолжать совершенствовать эту работу, сохранять преемственность поколений, во взаимодействии выполнять все поставленные задачи и справляться с любыми вызовами», — сказал Кондратьев.

Он также отметил, что человеческое отношение к призывникам, контрактникам и их семьям особенно важно. Военная служба должна проходить в комфортных условиях, а родственники должны знать, что с бойцами все хорошо. Срочники при этом отправляться в зону спецоперации не должны.

«Мы должны четко и с достоинством выполнять задачи, поставленные перед военными комиссариатами. Уверен, что с такой поддержкой губернатора, глав муниципальных образований у нас все получится. Также важно продолжать заниматься патриотическим воспитанием, тем более в казачьем Краснодарском крае», — отметил Владимир Кочетков.

Алексей Чугункин заявил, что возложенное на него доверие оправдает и обязательно выполнит все поставленные задачи. Губернатор поблагодарил Александра Кузнецова, который с марта 2019 был военным комиссаром региона, за плодотворную работу.

«Военкомат всегда тесно взаимодействовал с родителями призывников. Это важная и системная работа, тон которой задавал Александр Кузнецов. В ответственный период специальной военной операции на комиссариат легли новые задачи. Но вы также достойно с ними справились. Спасибо за службу на благо Краснодарского края», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев поблагодарил бойцов СВО за патриотическую работу со школьниками.