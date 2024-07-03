Кондратьев встретился с главой Сырдарьинской области Узбекистана
Рабочая встреча Вениамина Кондратьева и Акмалжона Махмудалиева прошла 3 июля в Краснодаре.
Губернатор Краснодарского края поблагодарил главу Сырдарьинской области за визит. Он подчеркнул, что власти Кубани заинтересованы в долгосрочных взаимовыгодных отношениях с Узбекистаном. Это позволит дать импульс движению бизнеса.
«Предприятия Краснодарского края открыты для совместных проектов в пищевом и сельскохозяйственном производстве, машиностроении, туризме и текстильной промышленности и туризме», — сказал Кондратьев.
Глава Кубани добавил, что регион имеет достаточно большой рынок сбыта. В крае живет более 6 млн человек, еще около 18 млн человек каждый год приезжают в регион на отдых.
Глава Сырдарьинской области отметил, что сотрудничество между Кубанью и Узбекистаном уже строится на взаимовыгодных условиях. Для развития деловых отношений в разных отраслях есть большие возможности.
Махмудалиев назвал Краснодарский край мощный фундаментом экономики России. По его словам, в регионе создали благоприятную атмосферу для бизнеса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: Вениамин Кондратьев 28 мая обсудил сотрудничество между Узбекистаном и Краснодарским краем в Ташкенте.