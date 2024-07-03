Кондратьев встретился с главой Сырдарьинской области Узбекистана

Рабочая встреча Вениамина Кондратьева и Акмалжона Махмудалиева прошла 3 июля в Краснодаре.

Губернатор Краснодарского края поблагодарил главу Сырдарьинской области за визит. Он подчеркнул, что власти Кубани заинтересованы в долгосрочных взаимовыгодных отношениях с Узбекистаном. Это позволит дать импульс движению бизнеса.

«Предприятия Краснодарского края открыты для совместных проектов в пищевом и сельскохозяйственном производстве, машиностроении, туризме и текстильной промышленности и туризме», — сказал Кондратьев.

Глава Кубани добавил, что регион имеет достаточно большой рынок сбыта. В крае живет более 6 млн человек, еще около 18 млн человек каждый год приезжают в регион на отдых.

Глава Сырдарьинской области отметил, что сотрудничество между Кубанью и Узбекистаном уже строится на взаимовыгодных условиях. Для развития деловых отношений в разных отраслях есть большие возможности.

Махмудалиев назвал Краснодарский край мощный фундаментом экономики России. По его словам, в регионе создали благоприятную атмосферу для бизнеса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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