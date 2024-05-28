Кондратьев обсудил сотрудничество между Узбекистаном и Кубанью в Ташкенте

Торгово-экономические связи между регионом и страной развиваются с каждым годом, их намерены продолжить укреплять.

Вопросы сотрудничества между регионом и Узбекистаном обсудили премьер-министр республики Абдулла Арипов и Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сотрудничество между Узбекистаном и Россией находится на высоком уровне стратегического партнерства и человеческих отношений. Это стало возможным благодаря политической воле и добрым, дружеским отношениям между нашими президентами. Мы очень признательны, что президент РФ Владимир Путин одной из первых стран для визита выбрал Узбекистан, что еще раз доказывает высокий уровень сотрудничества», — отметил Арипов.

Глава региона отметил, что край готов развивать отношения во всех сферах, как в торгово-экономической, так и в культурной. В первой уже есть результаты.

«За последние три года товарооборот между Краснодарским краем и Узбекистаном вырос более чем в три раза. Уверен, необходимо разрабатывать с регионами Узбекистана «дорожные карты» с конкретными шагами по взаимодействию», — подчеркнул глава края.

Это не первый визит губернатора в столицу Узбекистана. В прошлый раз делегация региона приезжала на выставку «Иннопром.Южная Азия». Краевые промышленники ежегодно принимают в ней участие с начала открытия площадки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев принял участие в заседании Совета регионов России и Узбекистана. Форум с участием президента РФ Владимира Путина, главы Узбекистана Шавката Мирзиеева, руководителей регионов, ведомств и министерств обеих стран прошел 27 мая в Ташкенте.