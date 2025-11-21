Кондратьев встретился с главой партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обсудили вопросы социально-экономического развития региона.





По словам главы края, партия принимает активное участие в политической жизни Кубани, в том числе помогая бойцам СВО, поэтому работа находит поддержку избирателей. Губернатор подчеркнул, что по итогам выборов в этом году в представительные органы муниципалитетов прошли 30 кандидатов от партии.

«Мы выстраиваем конструктивные отношения со всеми партиями, потому что наша главная задача — совместно сохранить стабильность по всем направлениям, обеспечить качество жизни и развитие экономики. Под вашим руководством региональное отделение работает над решением этих задач», — добавил он.

Глава «Справедливой России» поблагодарил Кондратьева за высокую оценку работы партии и возможность обсудить актуальные вопросы. Он отметил, что губернатор — настоящий патриот страны и края, который открыт для людей.

«Спасибо за ваше личное участие и роль всех жителей Краснодарского края в поддержке бойцов специальной военной операции», — цитирует Миронова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: профессиональный праздник отметила избирательная комиссия Краснодарского края.

Подпишись, здесь всегда интересно.