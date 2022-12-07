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Кондратьев встретился с главой Общественной палаты Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-vstretilsya-s-glavoj-obshhestvennoj-palaty-krasnodarskogo-kraya
Кондратьев встретился с главой Общественной палаты Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Во встрече также приняли участие вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев и глава департамента внутренней политики региона Александр Топалов. В ходе разговора обсудили достижения общественников.

«На этой неделе исполнится девять лет со дня первого заседания Общественной палаты региона. За это время вам удалось заслужить авторитет у кубанцев, вы стали надежным связующим звеном между властью и обществом», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что Общественная палата является важным институтом для гармонизации жизни региона, объединяющим жителей разных взглядов. Это важно для развития и сохранения стабильности в крае.

Губернатор поблагодарил общественников за контроль над реализацией нацпроектов и госпрограмм, подготовку региональных законов и организацию общественного наблюдения на выборах в ЗСК, которые состоялись в сентябре. Кондратьев также выразил признательность Общественной палате за организацию публичных слушаний по созданию лесопарковых зеленых поясов на Кубани.

Глава края отметил, что общественники активно проявили гражданскую позицию при проведении частичной мобилизации. Они принимали обращения от жителей, оказывали адресную помощь и рассказывали о мерах поддержки.

Глава Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова подчеркнула, что поддержка мобилизованных находится в приоритете. На их горячую линию поступило более 600 обращений по этой теме.

«Обращаются и с благодарностью — например, принятые на краевом уровне решения о выплате 100 тыс. рублей мобилизованным кубанцам и добровольцам вызвали отклик у жителей края и стали значительным подспорьем для их семей. Мы решаем ту часть вопросов по мобилизации, где требуются юридические консультации», — сказала Попова.

Она добавила, что члены Общественной палаты регулярно оказывают помощь семьям мобилизованных и воинским частям, а также собирают гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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