Кондратьев встретился с финалистами краевого вокального конкурса «ИМЯ»

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел встречу с финалистами четвертого сезона регионального вокального конкурса «ИМЯ» в музыкальном театре «Премьера» в Краснодаре.

Глава Кубани отметил, что благодаря этому проекту талантливые жители края смогли заявить о себе на весь регион, получили советы от профессиональных наставников и поработали с творческими коллективами.

«У каждого из них есть способности и харизма, которые позволили им стать лучшими из лучших. «ИМЯ» проводим уже в четвертый раз, и нынешней молодежи было сложнее, чем участникам первого сезона. Конкуренция выросла почти вдвое — из 429 участников профессиональному жюри пришлось выбрать 15 исполнителей», — отметил Кондратьев в своих соцсетях.

Финал четвертого сезона конкурса «ИМЯ» завершился гала-концертом 3 декабря. Главный приз получила Мирослава Мачуга из Краснодара.

«Спасибо за этот замечательный конкурс, давно мечтала в нем поучаствовать. Многие, как и я, пишут слова для своих песен и прославляют наш Краснодарский край», — сказала победительница.

Также один из финалистов рассказал губернатору об идее организовать музыкальный спектакль совместно с профессиональными артистами. Кондратьев поддержал инициативу и поручил министру культуры Кубани Виктории Лапиной изучить возможность проведения такого мероприятия.

«Сегодня многие из победителей прошлых лет успешно выступают на главных сценах края, работают в знаменитых коллективах страны. Желаю ребятам идти за мечтой, никогда не сдаваться и подняться на свою жизненную высоту», — заключил губернатор.

На встрече также обсудили развитие образовательных учреждений в сфере культуры, понятие культурного кода и значимость народных песен, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

