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Кондратьев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Боснии и Герцеговины

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-vstretilsya-s-chrezvychajnym-i-polnomochnym-poslom-bosnii-i-gertsegoviny
Кондратьев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Боснии и Герцеговины
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и чрезвычайный и полномочный посол Боснии и Герцеговины Желько Самарджия 13 февраля обсудили перспективы сотрудничества.

Краснодарский край ранее не имел официальных контактов с Боснией и Герцеговиной. Делегация прибыла на Кубань впервые.

Как отметил глава региона, Кубань — ведущий аграрный и промышленный регион Юга России с населением 6 млн человек. Каждый год регион посещают еще более 17 млн туристов.

«Мы заинтересованы в поиске новых рынков сбыта кубанской продукции, рады видеть бизнес-миссии из Боснии и Герцеговины, в том числе и на наших выставках, готовы к расширению гуманитарного сотрудничества в области культуры и искусства, образования, туризма. Уверен, у наших отношений большой потенциал», — отметил губернатор Кубани.

По словам Желько Самарджия, Босния и Герцеговина дружественно относится к России. Он выразил также уверенность в плодотворном сотрудничестве с Краснодарским краем.

«Мы рады развивать отношения с Краснодарским краем. Многие наши студенты после окончания обучения в ваших вузах остаются жить в регионе. Также хотим открыть в Краснодаре консульство, в ближайшее время планирую встретится с представителями бизнеса и посетить различные предприятия», — сообщил посол.

Почетный консул Боснии и Герцеговины в Нижнем Новгороде Игорь Подколзин рассказал, что консульство на Кубани поможет бизнесменам двух стран наладить контакт. Вениамин Кондратьев поддержал эту инициативу.

На встрече также обсудили возможность сотрудничества с ведущими вузами края, взаимных обменов и турпоездок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: вопросы торгово-экономического сотрудничества между Кубанью и Турцией обсудили в Краснодаре.

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