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Кондратьев встретил Лукашенко у трапа самолета в аэропорту Сочи

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-vstretil-lukashenko-u-trapa-samoleta-v-aeroportu-sochi
Кондратьев встретил Лукашенко у трапа самолета в аэропорту Сочи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с Владимиром Путиным и участия в заседаниях Евразийского межправительственного совета.

«В Сочи с рабочим визитом находится глава Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Накануне по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина встретил его в аэропорту Сочи», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Путин и Лукашенко уже начали встречу в неформальной обстановке в резиденции «Бочаров ручей», сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 9 июня проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и посетит Академию единоборств в Сириусе, которую построили по его поручению.

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