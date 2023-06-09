Кондратьев встретил Лукашенко у трапа самолета в аэропорту Сочи

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с Владимиром Путиным и участия в заседаниях Евразийского межправительственного совета.

«В Сочи с рабочим визитом находится глава Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Накануне по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина встретил его в аэропорту Сочи», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Путин и Лукашенко уже начали встречу в неформальной обстановке в резиденции «Бочаров ручей», сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 9 июня проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и посетит Академию единоборств в Сириусе, которую построили по его поручению.