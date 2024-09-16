Кондратьев: все в сотне Андрея Гречишкина были героями и сильными духом казаками

Гречишкинские поминовения прошли в хуторе Красный Зеленчук в Тбилисском районе на Кургане казачьей славы. Это памятный день для кубанского казачества: 195 лет назад на месте, где сейчас находится хутор, приняла последний бой сотня Андрея Гречишкина, которая охраняла эти земли.

Казаки вступили в неравный бой с врагом: их было не больше 60, а численность противника превосходила в несколько раз. Неприятели устраивали набеги на станицы.

Казаки встретили их смело, хотя понимали, что выйти живыми из этой битвы не получится. Гречишкин отдал приказ сражаться до последнего. На призывы сдаться в плен кубанские воины ответили решительным отказом. Бой длился несколько часов. Так у Волчьих ворот погиб отряд.

Эффект внезапности был смазан, но на подмогу казакам уже спешили, поэтому врагу не удалось пройти дальше.

Потомки сотни, казаки Кубани, ежегодно собираются на месте прошедшей битвы и с трепетом вспоминают о людях, которые до последнего остались верны клятве оберегать Отчизну. В этом году в Гречишкинских поминовениях участвует губернатор региона Вениамин Кондратьев. На встречу его пригласил десятиклассник Данил Лисянский.

«Появилась идея пригласить Вениамина Ивановича на поминовения, потому что людей было очень мало, и в основном был взрослый контингент, детей почти не было. Сейчас действительно молодежи очень много — кадетские корпуса приехали. Тут не два-три человека, а прям классы. Это очень даже хорошо», — делится атаман школы № 16 Тимашевского района Данил Лисянский.

В своем обращении к землякам глава региона отметил, что потомки должны сохранить в себе дух смелых предков, готовых защищать и оберегать свою землю.

«Дорогие земляки, атаманы, казаки, казачата, все, кто сегодня собрались помянуть героев. Это был не только Андрей Гречишкин. Все были герои. Историки не пришли к единому мнению, сколько было в его сотне. Но сколько бы их не было, это были сильные духом предки. Никто не смог их сломить. Это произошло 195 лет назад, но ничего не поменялось: что тогда эту землю защищали, что сейчас мы эту землю снова должны защищать. Сила духа, которая была в казачестве, должна быть и в вас. У нас огромная ответственность перед теми, кто отдал свои жизни за эту землю и за нас. И у нас огромная ответственность за тех, кто должен здесь родиться», — говорит глава региона Вениамин Кондратьев.

Спустя почти два века подвиг сотни Гречишкина вдохновляет казаков: сейчас они продолжают их ратные традиции, стойко сражаясь в зоне специальной военной операции.

«Мы сплотились, Кубанское казачье войско пишет новую боевую историю. Сейчас на полях сражения Специальной военной операции наши казачьи отряды и подразделения героически выполняют свои задачи, проявляя героизм и мужество. Они воюют, не щадя ни себя, ни врага. Казачий дух становится все крепче и сильнее, по-настоящему расцветает наше казачье войско на примере наших предков», — добавляет атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Патриотизм присущ всем поколениям кубанских казаков. Сегодня чувство ответственности за будущее своей земли передаются в семьях от отца сыну, в казачьих кадетских корпусах, на школьных уроках мужества. Такая преемственность в воспитании позволит и растить достойных потомков сильных предков, чтобы спустя сотни лет, в час угрозы они неизменно встали на защиту Родины.

«Казак — в крови, казак — по чести. По доблести и по делам. Казак от казака — без лести — лишь по отцу и по дедам. Мы казачата четвертой школы помним и чтим подвиг наших героев. Мы пронесем память через года, из поколения в поколения будем чтить их. Вечная память героям», — говорит ученик школы № 4 Тбилисского района Адрей Некрытов.

Память казаков сотни Гречишкина почтили минутой молчания, после — к месту их гибели возложили цветы.

Как отметил губернатор Кубани, подвиг казаков навсегда вписан в казачью летопись бесстрашия и отваги. И сейчас, как и 195 лет назад, нужно объединиться и сделать все, чтобы на наша земля развивалась и процветала. Важно сохранить край для тех, кто будет жить после нас.

«Для казака всегда в приоритете в первую очередь — защищать веру и свою землю. А на этой земле уже была семья, дети, внуки. И когда вставал: либо их жизнь, либо их дети, семья, вера и земля, то они не раздумывали и сплачивались, объединялись и побеждали. Сегодня мы тоже должны сплотиться, как один, и защитить и Кубань, и нашу страну, и, конечно, победить», — добавляет Вениамин Кондратьев.

После выступления главы региона прошли показательные выступления: юные казаки и казачки продемонстрировали армейскую выучку и казачью удаль. Также работали тематические площадки, на которых каждый желающий мог научиться фланкировке, рубке шашкой и метанию ножей.

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