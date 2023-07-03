Кондратьев: все отрасли экономики Краснодарского края демонстрируют рост

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание на тему социально-экономическом развитии региона.

По словам главы региона, с начала года рост валового регионального продукта вырос с опережением планируемого показателя — на 103% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в январе планировался рост ВПР не менее 101% к концу года.

«Все отрасли экономики демонстрируют рост. Промышленное производство — 111,8%, сельхозпроизводство — 104,5%, строительство — 109%. Несмотря на закрытые аэропорты, наши курорты посетили уже более 6 млн человек. Инвесторы с начала года вложили в край 122 млрд рубле. Это на 5,5% больше, чем за тот же период 2022 года», — сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев также отметил, что в регионе внедрен комплекс мер для поддержки предприятий и сохранения рабочих мест. Все это укрепляет экономику Кубани. Губернатор подчеркнул, что важно сохранить устойчивую траекторию роста.

Первый вице-губернатор Игорь Галась рассказал о мерах для укрепления текущей динамики до конца года. По его словам, росту отраслей способствует развитие конкуренции, которая стимулирует предприятия внедрять инновации.

«Для решения вопроса с дефицитом на рынке труда применяем инструменты переподготовки кадров. Производительность труда повышает одноименный нацпроект. Технологии освоили уже 270 предприятий, увеличив выработку почти на 40%. Суммарный экономический эффект от полученных изменений за 3 года составил порядка 47,8 млрд рублей. Отдача от проекта на 1 рубль — 92 рубля добавленной стоимости», — сообщил первый замглавы региона.

В развитие экономики вклад внесли муниципалитеты. По краю в среднем рост базовых отраслей составил 102,1%. В 25 районах цифры выше — от 104 до 158%. В лидеры вышли Кавказский, Красноармейский, Староминский, Новокубанский и Крыловский районы.

В рамках реализации плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности запланировано более 60 мероприятий на общую сумму 4,8 млрд рублей.

Фокус внимания остается на развитии промышленности, поддержке импортозамещающих производств, малого бизнеса, АПК, инвесторов и организаций детского отдыха, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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