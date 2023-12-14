Кондратьев: все обращения от жителей Кубани президенту России возьмем в работу

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул в своих соцсетях, что власти региона следят за большой пресс-конференцией Владимира Путина, объединенной с традиционной прямой линией.

«Все обращения от жителей Краснодарского края обязательно возьмем в работу», — написал губернатор в Telegram.

В ходе прямой линии Владимир Путин затронул тему поддержки участников СВО и их семей.

«Все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия. Есть недоработки, мы знаем о них, по некоторым моментам, может быть, надо будет принять закон», — заявил президент.

Глава страны подчеркнул, что важно, чтобы все участники СВО находились в равных условиях и получали одинаковую поддержку со стороны государства.

Кондратьев отметил важность предоставления помощи участникам СВО и их семьям. Так, в регионе выплачивают по 200 тыс. рублей всем добровольцам и военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ с 1 сентября. Также в крае участникам СВО компенсируют расходы на газификацию домов и предоставляют выплату в 100 тыс. рублей на лечение в санаториях. Детям бойцов предоставили бесплатное питание и оздоровление, на подарки к Новому году направили по 20 тыс. рублей, сообщил губернатор.

«Выполняем поручение Президента России — героям специальной военной операции бесплатно предоставляем земли под строительство или ведение личного хозяйства. Первые участки уже оформляем», — рассказал Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Читайте также: на сегодняшний день необходимости во второй волне мобилизации нет, сказал Владимир Путин в ходе прямой линии.