Кондратьев: все объекты транспортной инфраструктуры на Кубани нужно обеспечить системой распознавания лиц

Об этом глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил 17 мая в ходе заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка.

«Если есть современные системы, то мы должны их применять. Комплексами распознавания лиц необходимо обеспечить все объекты транспортной инфраструктуры, общественные места. Это большие деньги, но безопасность жителей и туристов важнее», — отметил глава края.

В курортный сезон правоохранительные органы увеличат личный состав: к работе будут привлекать кинологов и казаков. Кроме того, будут проводиться выборочные проверки машин, сообщил врио начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Воложинов.

В Анапе к системе «Купол» сейчас подключены 650 видеокамер, доложил мэр курорта Василий Швец. В Сочи контролируют работу постов на въездах Магри и Псоу, отметил глава города Алексей Копайгородский.

«На каждом объекте транспортной инфраструктуры установлены камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц, которые передают картинку в городскую ЕДДС. Всего в систему «Безопасный город» заведено 2 тыс. 520 камер видеонаблюдения», — пояснил мэр.

В Геленджике в ЕДСС курорта видео отслеживаются с почти 1,4 тыс. камер, 500 их них установлены на набережной, пляжах и других спортивных и культурных объектах, доложил мэр курорта Алексей Богодистов.

По словам главы Новороссийска Андрея Кравченко, в городе-герое для установки системы «Купол» потребуется подключить более 1,6 тыс. камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев осмотрел центр управления безопасности в аэропорту Сочи.