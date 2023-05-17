Кондратьев осмотрел центр управления безопасности в аэропорту Сочи

Об этом глава Кубани Вениамин Кондратьев 17 мая рассказал в соцсетях.

По его словам, сейчас в центре управления безопасности установлен современный комплекс программы досмотра, а также более 5 тыс. камер и несколько тысяч тепловизоров.

«В условиях новых вызовов обеспечение антитеррористической защищенности выходит на другой уровень. Нам важно выстроить комплексную систему видеонаблюдения на курорте, которая позволит быстро, эффективно и слаженно реагировать на любые правонарушения, выявлять граждан, находящихся в розыске. Начинать нужно в первую очередь с аэропорта, железнодорожных и автовокзалов. Опыт использования комплекса распознавания лиц есть у Анапы. Важно организовать эту работу как можно быстрее и в Сочи», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Камеры наблюдения, установленные в международном аэропорту Сочи, интегрированы в ЕДДС Сочи и с правоохранительными органами, заявил начальник УФСБ России по краю Сергей Захарихин.

«У нас есть опыт обеспечения безопасности во время Олимпийских игр, есть необходимое современное оборудование. Мы должны сделать все, чтобы прилетающие в Сочи туристы чувствовали себя защищенными. В этом году на курорте планируют установить порядка 450 камер. Их также интегрируют в краевую систему наблюдения», — сказал Захарихин.

Воздушная гавань курорта полностью наладила взаимодействие с таможенной и пограничными службами, Роспотребнадзором, правоохранительными органами и МЧС, отметил управляющий директор аэропорта Алексей Комаров.

«В аэропорту установлен современный комплекс программы досмотра, автоматическая система считывания данных, камеры контроля. Работает система связи с правоохранительными органами, группа быстрого реагирования», — добавил Комаров.

Международный аэропорт Сочи имени Севастьянова расположен на площади 65 тыс. кв. м. В 2022 году он принял 12 млн пассажиров — на 16% больше, чем годом ранее. Пассажиров обслуживают 25 авиакомпаний, которые охватывают 77 направлений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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