Кондратьев: все новые детсады на Кубани будем строить с ясельными группами

Во время рабочей поездки в Славянский район губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев оценил одно из самых больших в муниципалитете новых дошкольных учреждений — детсад «Академия детства», рассчитанный на 320 мест.

Глава края рассказал, что все новые детсады в регионе будут строить с ясельными группами, чтобы у молодых родителей была возможность привести детей в учреждение и, при необходимости, выйти на работу или заниматься саморазвитием.

«При этом дошкольные учреждения должны быть оснащены самым лучшим оборудованием, современными технологиями, потому что именно здесь мальчишки и девчонки делают первые шаги к будущим большим открытиям», — добавил он.

Дошкольное учреждение «Академия детства» открыли в Славянске-на-Кубани на улице Казачьей. Работы прошли по краевой программе «Развитие общественной инфраструктуры».

Заведующая детсада Елена Чиркова сообщила, что в двухэтажном здании будут работать 16 групп, из них четыре ясельных, современный пищеблок, медкабинет, спортивный и музыкальный залы. Также в детсаду есть интерактивные полы и панели, скалодром, напольные шахматы. На объекте расположили навесы и игровые площадки.

Вениамин Кондратьев отметил, что новый детсад — это большое комфортное пространство для различных активностей.

«В каждой группе есть свои интерактивные доски — это уже реалии сегодняшнего дня. Дети не будут хотеть отсюда уходить», — подчеркнул губернатор.

В планах, что первых воспитанников детский сад примет уже этим летом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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