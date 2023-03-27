Кондратьев вручил награды сотрудникам краевого управления Росгвардии

Мероприятие, посвященное празднованию Дня войск национальной гвардии России, прошло в краснодарском Театре защитников Отечества.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что сотрудников Росгвардии всегда отличали профессионализм, предельная концентрация и умение действовать на опережение.

«Во многом благодаря именно вам сохраняется мир и безопасность. Мы свободно живем на своей земле, и те, кто придет после нас, должны также дышать полной грудью. Вы взяли ответственность за судьбы и жизни людей. В условиях спецоперации выполняете сложнейшие задачи, готовы рисковать собой ради спокойствия других. Бойцы подразделений специального назначения – ОМОНа и СОБРа всегда на передовой. Встают на защиту интересов России, а значит, и всех ее жителей», — сказал глава региона.

Вениамин Кондратьев поблагодарил бойцов Росгвардии за службу и верность долгу. Также сотрудников Росгвардии поздравил начальник ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю Александр Решетников.

«Сегодня личный состав успешно участвует в спецоперации. Они проявляют исключительную собранность и решительность. Убежден, вы всегда будете твердо стоять на страже закона, защищать права и свободы граждан», — отметил он.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко поздравил присутствующих от имени депутатов. Он отметил, что сотрудники Росгвардии являются надежными защитниками Кубани и проявляют героизм в ходе СВО.

«Спасибо, что возвращаете мирную жизнь на новые территории. Благодарю ветеранов за наставничество и передачу опыта молодым. Всем желаю крепости духа, здоровья. Уверен, ваша верность присяге и мужество помогут в выполнении поставленных целей», — отметил глава кубанского парламента.

Благодарности и почетные грамоты вручили более 30 сотрудникам краевого управления Росгвардии. Завершилось мероприятие праздничным концертом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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