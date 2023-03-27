Кондратьев поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

В России 27 марта отмечают День войск национальной гвардии. Праздник установлен указом президента от 16 января 2017 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил сотрудников Росгвардии за службу. Глава региона отметил, что они охраняют общественный порядок и режимные объекты на Кубани, ведут борьбу с терроризмом и организованной преступностью.

«Благодаря высокому профессионализму и исключительному мужеству бойцов и командиров успешно решают задачи по защите национальной безопасности нашей страны в зоне специальной военной операции. От имени всех жителей Кубани, от себя лично благодарю вас за службу!», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Кондратьев пожелал сотрудникам Росгвардии здоровья и успехов в службе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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