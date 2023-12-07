Кондратьев вручил награды лучшим волонтерам Краснодарского края

Мероприятие, посвященное Международному дню добровольца, прошло 7 декабря.

В нем приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Глава края подчеркнул, что волонтерское движение на Кубани является одним из сильнейших в России.

«Оно объединяет порядка 300 тысяч людей доброй воли, готовых бескорыстно прийти на помощь. Спасибо за вашу активную позицию. Ваш оптимизм, трудолюбие, неравнодушие позволяют справляться с любыми вызовами и трудностями. Верьте в себя, помните, что ваш пример вдохновляет других. Мы всегда готовы поддерживать ваше стремление объединяться и помогать тем, кто в этом нуждается», — сказал Кондратьев.

На Кубани действуют почти 2 тыс. волонтерских сообществ. Кондратьев отметил, что волонтеры принимают участие во всех знаковых мероприятиях.

Председатель ЗСК отметил, что День добровольца — это праздник тех, кто способен поставить общественные интересы выше личных.

«Волонтерство — это не хобби, а призвание, которое требует затрат энергии и грандиозной отдачи душевных сил. Вы помогаете детям, пенсионерам, больным людям, семьям участников СВО, жителям новых территорий. Благодарю за труд и доброту. Желаю вам мира и благополучия», — сказал Бурлачко.

В завершении мероприятия Кондратьев и Бурлачко вручили 26-ти лучшим добровольцам почетные знаки и благодарности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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