Кондратьев вручил награды лучшим учителям Краснодарского края

Сейчас в системе образования региона работают 86 тыс. педагогов, отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

«Ваш заботливый взгляд, внимание, чуткое отношение — первое, что чувствуют дети, заходя в класс. Свои собственные проблемы вы оставляете за порогом — это и есть великое призвание учителя. Чтобы дать ученику искорку знаний, учителю надо впитать целое море света. Нужно не просто привить интерес к знаниям, но и сформировать гармоничную личность, любовь к малой Родине и стремление делать ее лучше. Считаю педагогическое сообщество гордостью нашего края. Вам доверено самое дорогое — дети, и своим служением профессии, мудростью и добротой вы формируете общество завтрашних жителей края и страны», — сказал Кондратьев во время торжественной церемонии.

Губернатор подчеркнул, что необходимо создавать достойные условия для профессионального роста и труда учителей. В регионе расширяют преференции для педагогов, строят новые школы. В этом году установили доплату в 5 тыс. рублей ежемесячно всем школьным учителям. Кроме того, остается востребованной и выплата в 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке.

«Учителя — это люди, от которых напрямую зависит будущее страны. Вы не только даете знания, но и задаете жизненный ориентир, помогаете юным гражданам стать порядочными и честными людьми. В наше время технологии меняются со скоростью света, дети погружаются в виртуальный мир. Но, несмотря на это, роль учителя и наставника останется определяющей и самой важной. Благодарю вас за терпение, нужный и важный труд, верность профессии», — сказал председатель Законодательного Собрания региона Юрий Бурлачко.

Органы исполнительной власти делают все необходимое для образовательной сферы — например, в этом году из консолидированного бюджета на развитие сферы и поддержку педагогов направили более 170 млрд рублей.

В ходе церемонии губернатор и председатель ЗСК вручили педагогам награды федерального и краевого уровня.

Нагрудные знаки «Почетный наставник» от Минпросвещения РФ за эффективную помощь молодым работникам в совершенствовании форм и методов работы получили три педагога — учителя школ № 6 Ленинградского района Ирина Дорогобед, № 15 Усть-Лабинского района Ольга Кочерова и № 10 Тбилисского района Наталья Мартыненко.

Учителей краснодарской гимназии № 75 Юрия Бондарчука и школы № 30 Кущевского района Наталию Феофанову наградили ведомственными знаками «За верность профессии». Почетное звание «Заслуженный учитель Краснодарского края» получили 12 педагогов, еще 5 человек получили почетную грамоту администрации и благодарности губернатора, а наград от ЗСК удостоены 11 учителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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