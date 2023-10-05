Кондратьев поздравил педагогов Краснодарского края с Днем учителя

День учителя в России традиционно отмечают 5 октября. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил работников образования Кубани с профессиональным праздником.

Глава региона отметил, что сейчас в Краснодарском крае живут и работают 86 тыс. педагогических работников.

«Дорогие учителя! Сколько бы ни прошло лет после получения аттестата, каждый из нас с теплотой вспоминает школьные годы и своих наставников. На всю жизнь в памяти у нас остаются первые жизненные уроки и достижения. Вы делитесь знаниями и раскрываете таланты, учите мыслить и принимать решения, быть отзывчивыми и дружными, утешаете и помогаете в трудных ситуациях. Вы никогда не относитесь к своему делу формально, вкладываете частичку души в каждого. И провожая во взрослую жизнь, на последней линейке своим ученикам вы всегда желаете доброго пути. Спасибо за ваш труд, за чуткость и доброту, за понимание и терпение, за неоценимый вклад в будущее наших детей!» — написал губернатор в Telegram.

Читайте также: педагог из Краснодара выступила на встрече Путина с лучшими учителями России.