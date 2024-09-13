Кондратьев вручил лучшим работникам края награды Героев труда и за большой вклад

В краснодарском театре балета им. Юрия Григоровича 13 сентября, в День основания региона, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев наградил лучших работников края за их вклад в развитие Кубани.

Участие в мероприятии приняли спикер ЗСК Юрий Бурлачко, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

Почетные награды «Герой труда Краснодарского края» и «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» получили педагоги, соцработники, врачи, военнослужащие, руководители предприятий края и лидеры молодежного движения.

«Все достижения Краснодарского края — заслуги наших неравнодушных жителей. Талантливые, трудолюбивые, в полях и на производствах — они достигают больших побед. И мы этим гордимся. Благодарен каждому за вклад в процветание нашей земли. Вместе мы справимся с любыми вызовами, сохраним наш край стабильным и развивающимся!» — написал глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Как рассказала вице-губернатор Анна Минькова, один из удостоенных медали «Герой труда Краснодарского края» — Дмитрий Вехов, учитель биологии школы № 40 Новороссийска.

«Дмитрий Вадимович — настоящий педагог-новатор. С 2007 года он является городским наставником по биологии. Также руководит школьным лесничеством и эколого-биологическим центром. Его ученики ежегодно занимают призовые места на конкурсах и олимпиадах, поступают в самые престижные вузы страны», — рассказала Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Вторым человеком, получившим медаль «Герой труда Краснодарского края» этим днем, стал военный комиссар новороссийского комиссариата Константин Радостев.

Медали «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» I степени получили гендиректор Фонда содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» Григорий Горбунов и первый заместитель главврача Краевой клинической больницы №1 Игорь Поляков.

Еще 21 человек удостоены медалей II и III степеней «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края», сообщает пресс-служба администрации региона.

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