Кондратьев вручил благодарности полицейским за службу в новых регионах России

Торжественная церемония награждения прошла 20 февраля. В мероприятии приняли участие глава Кубани Вениамин Кондратьев, начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев, главный федеральный инспектор по региону Евгений Гулиев, депутат ЗСК Андрей Горбань.

Перед церемонией награждения личный состав отрядов спецназа провел показательные выступления.

Владимир Андреев наградил лучших сотрудников нагрудным знаком МВД РФ «За отличие в службе в особых условиях».

«Сегодня мы чествуем сотрудников органов внутренних дел края, которые на протяжении полугода выполняли важные государственные задачи по обеспечению правопорядка в Запорожской и Херсонской областях. Родина — это не только территория, это люди, которых мы обязаны профессионально защищать. И вы достойно это сделали в сложной обстановке», — сказал Андреев.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вручил сотрудникам полиции благодарности за образцовое выполнение служебных обязанностей.

«Вы прекрасно знаете, что цена боевой задачи может быть очень высока, но готовы к этому. Невзирая на трудности, защищаете жителей края и других регионов. Мужество, выдержка, отличная боевая подготовка всегда были свойственны русским воинам. Это стержень великого народа-победителя. Все, что вы делаете — делаете в интересах страны и людей. Сегодня во многом благодаря именно вам Россия остается великой державой. Спасибо за доблестную службу. Кубань гордится вами», — сказал Кондратьев.

Также вернувшимся из новых территорий РФ сотрудникам полиции вручили почетные грамоты ЗСК, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Новороссийске противодиверсионный катер назвали в честь Героя РФ, погибшего в СВО.