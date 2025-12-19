Кондратьев: возьмем в работу вопросы жителей Кубани с «Прямой линии» Путина

Президент России Владимир Путин 19 декабря проведет «Прямую линию» по итогам года, на которой ответит на вопросы россиян.

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что все вопросы, которые прозвучат из Краснодарского края, возьмут в работу.

«Вместе с коллегами обязательно будем смотреть эфир, вопросы, которые зададут жители края — возьмем в работу. Также проанализируем обращения из других регионов для решения аналогичных задач в Краснодарском крае», — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Итоги года с Владимиром Путиным» покажут по телевизору на телеканалах: «Первый канал», «Россия 24», «Россия 1», «Пятый канал», «НТВ», «РЕН ТВ», «ОТР», «Мир». Послушать Владимира Путина можно будет на радиоволнах «Вести FM», «Маяк» и «Радио России». Трансляция начнется в 12:00.

Трансляцию в интернете можно смотреть:

В ОК «Итоги года с Владимиром Путиным»;

В ВК «Итоги года с Владимиром Путиным»;

На RUTUBE «Первого канала» и других телеканалов.

