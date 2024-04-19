Кондратьев: воспитатели Кубани смогут получить 1 млн рублей на ипотеку

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 19 апреля рассказал, что регион набрал высокий темп строительства детских садов.

Лидер по строительству — Краснодар: сейчас в краевом центре строят 24 детских сада.

«За последние 5 лет в Краснодаре возвели 37 новых детских садов почти на 9 тыс. мест. Сейчас в строительстве еще 24. Но проблема в том, что сады не работают на полную мощность из-за нехватки воспитателей. Родители не могут приводить туда детей. Сегодня наша основная задача — обеспечить новые учреждения сотрудниками», — заявил Кондратьев.

В связи с этим приняли решение расширить региональную субсидию — воспитатели смогут получит 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке. Губернатор также поручил продумать комплекс мер поддержки для педагогов дошкольных учреждений мэру города Евгению Наумову и первому заместителю Игорю Галасю.

«Считаю, что данная мера поддержки должна быть доступна и воспитателям детских садов. Если молодой специалист будет иметь возможность на льготных условиях получить квартиру, это будет стимулом прийти в профессию», — отметил губернатор.

В ходе совещания по обеспечению кадрами учреждений Краснодара также обсудили варианты оказания поддержки сотрудникам детских садов города.

«Детсады строят в новых микрорайонах, расположенных на окраинах города, где еще нет разветвленной транспортной сети. Воспитателям приходится тратить более 10% зарплаты на проезд. В Новороссийске и Сочи нашли выход из положения — все работники образовательных организаций имеют 50% скидку на проезд», — сказала вице-губернатор Анна Минькова.

Глава краевого центра Евгений Наумов сообщил, что в Краснодаре работают 183 муниципальных детских сада.

«Мы частично компенсируем воспитателям оплату съемного жилья в размере 15 тыс. рублей. Новая мера поддержки — теперь краснодарским педагогам и воспитателям детских садов будем ежемесячно компенсировать 20 тыс. рублей на оплату ипотеки. Воспользоваться этой мерой смогут 1,7 тыс. педагогов. Прорабатываем вопрос о стимулирующей выплате в размере 10 тыс. рублей и предоставлении бесплатного проезда в транспорте для всех работников муниципальных образовательных организаций — это 50 поездок в месяц», — доложил Наумов.

Кондратьев подчеркнул, что необходимо перенимать и активно внедрять положительный опыт муниципалитетов.

«Сегодня мы набрали высокий темп возведения детских садов. Но чтобы не допустить дисбаланса, необходимо параллельно строительству решать вопросы кадрового обеспечения детсадов, чтобы закрыть вопрос дефицита», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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