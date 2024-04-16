Два детских сада открыли в новых микрорайонах Краснодара

Новые дошкольные учреждения появились в микрорайоне «Любимово» — № 108 и улице Конгрессной, 19/2 — № 123.

На территории детсада № 123 установили детскую метеостанцию с барометром, метеобудкой, термогигрометром и солнечными часами. В 108-м детском саду установили многофункциональный комплекс финансовой грамотности «Экономград», оснащенный тренажером идентификации и встроенным компьютером.

«Набор детей еще продолжается. Малыши будут ходить в учреждения, построенные по современным стандартам», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

Глава города подчеркнул, что новые детские сады обеспечены круглосуточной охраной, там установлены видеонаблюдение и тревожные кнопки.

Читайте также: заявления о приеме детей в детсады начали принимать с 15 апреля в Краснодаре. Заявку можно подать через Госуслуги. Сделать это могут родители или законные представители ребенка. Также можно обратиться в МФЦ. Прием продлится до 15 июля.