Кондратьев вошел в первую группу лучших губернаторов «Национального рейтинга»

Итоговое исследование за 2023 год опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Несмотря на близость к фронту и регулярные вражеские атаки, Краснодарский край продолжает развиваться, отметил депутат Государственной Думы ФС РФ Дмитрий Гусев.

«В следующем году должен заработать Краснодарский аэропорт, который был закрыт с момента начала СВО — это станет важным событием в жизни региона. Тут главное — договориться с военными и обеспечить безопасность. В экономической сфере также есть успехи. Средний ВРП Кубани растет. Открываются промпарки, увеличивается туристический поток. В этом году побили рекорд — более 18 млн туристов. Помимо этого, край остается главной житницей страны. За год собрали урожай зерна в 14,3 млн т. Во всем этом, безусловно, есть заслуга губернатора Вениамина Кондратьева», — подчеркнул депутат.

Результаты рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов экспертов.

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