Кондратьев вошел в первую группу лучших глав регионов «Национального рейтинга»

Исследование за январь-февраль опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Журналист и политолог Александр Малькевич отметил достижения Краснодарского края. Так, по итогам 2023 ВРП на Кубани превысил 4 трлн рублей. Темпы роста превысили запланированные 103% — вместо 101%. По словам политолога, важный вклад в развитие экономики внесли промышленность, транспортный комплекс, оптовая и розничная торговля.

«Задача на 2024 год — достичь объема ВРП минимум в 4,2 трлн рублей. Развитие экономики дало рост доходов бюджета. По объему собственных доходов Краснодарский край оказался на четвертом месте в России», — подчеркнул Малькевич.

Эксперт обратил внимание на развитии соцсферы в Краснодарском крае. Так, в прошлом году на Кубани построили 16 школ, а в этом — планируют открыть еще 17. Также сохраняются меры поддержки учителей, участников СВО. Единовременную выплату бойцам спецоперации увеличили с 300 до 500 тыс. рублей.

«В крае увеличили финансирование грантовой деятельности Кубанского научного фонда до 200 млн рублей. За четырехлетнюю деятельность Фонд провел 12 конкурсов, поддержал 164 проекта на сумму свыше 513 млн рублей. Грантовая поддержка оказана более чем 900 исследователям», — отметил политолог.

В первую группу «Национального рейтинга» попали:

1. Сергей Собянин — город федерального значения Москва;

2. Рустам Минниханов — Республика Татарстан;

3. Алексей Дюмин — Тульская область;

4. Айсен Николаев — Республика Саха;

5. Александр Моор — Тюменская область;

6. Рамзан Кадыров — Чеченская Республика;

7. Александр Беглов — город федерального значения Санкт-Петербург;

8. Дмитрий Артюхов — Ямало-Ненецкий автономный округ;

9. Александр Дрозденко — Ленинградская область;

10. Сергей Цивилев — Кемеровская область — Кузбасс;

11. Вячеслав Гладков — Белгородская область;

12. Глеб Никитин — Нижегородская область;

13. Андрей Травников — Новосибирская область;

14. Сергей Аксенов — Республика Крым;

15. Дмитрий Махонин — Пермский край;

16. Владислав Шапша — Калужская область;

17. Андрей Никитин — Новгородская область;

18. Алексей Текслер — Челябинская область;

19. Роман Старовойт — Курская область;

20. Андрей Воробьев — Московская область;

21. Евгений Куйвашев — Свердловская область;

22. Михаил Развожаев — город федерального значения Севастополь;

23. Антон Алиханов — Калининградская область;

24. Михаил Евраев — Ярославская область;

25. Вениамин Кондратьев — Краснодарский край.

Результаты рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

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