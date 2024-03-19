Кондратьев: векторы развития Кубани направлены на повышение качества жизни людей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 19 марта принял участие в совещании по обновлению стратегии пространственного развития регионов, которое провел председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

По словам главы кабмина, чтобы сделать регионы более самодостаточными, нужно повышать уровень жизни в каждом из них и создавать равные условия для самореализации их жителей.

«В послании Федеральному собранию президент подчеркивал важность территориальной связанности страны, снижения инфраструктурных ограничений в регионах. Также поставлена задача по благоустройству и повышению качества жизни в малых городах, исторических поселениях, сельской местности, по предоставлению мер поддержки регионам, в первую очередь находящимся на границе. Одна из первоочередных задач новой концепции стратегии пространственного развития — сократить различия регионов по уровню экономики и социальной сферы», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Для этого должны появиться центры роста — сельскохозяйственного, промышленного, логистического —, которые будут развивать потенциал каждого региона. Это поможет привлечь инвесторов и обеспечить появление новых рабочих мест, заключил Мишустин.

Также Вениамин Кондратьев рассказал о тенденциях пространственного развития Кубани. Он отметил, что Краснодар, Сочи, Новороссийск, Темрюкский район — перспективные центры экономического роста.

«Для Сочи утверждена программа комплексного развития, для Краснодарской агломерации — долгосрочный план социально-экономического развития. Определены 25 опорных сельских населенных пунктов, готовы паспорта этих агломераций. Наш регион имеет свою Стратегию социально-экономического развития до 2030 года. В ней предусмотрели модернизацию существующих отраслей и выделение новых перспективных направлений. Векторы направили на повышение качества жизни людей», — подчеркнул глава Кубани.

По словам Вениамина Кондратьева, для повышения качества жизни кубанцев власти рассчитывают добиться роста экономики на 4% в год, почти вдвое увеличить ВРП, достичь двойного роста объема промпродукции. Также продолжается работа по увеличению производительности труда в рамках профильного нацпроекта.

«Продолжаем привлекать инвестиции и наращивать качество кадров во всех отраслях. По итогу мы идем в соответствии с ключевыми параметрами пространственного развития», — приводит слова губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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