На модернизацию мощностей промпредприятиям Кубани предоставят 76 млн рублей

На недавнем заседании Экспертный совет фонда развития промышленности Краснодарского края одобрил предоставление займов четырем производителям.

Заем в размере более 10,2 млн рублей выдадут краснодарскому предприятию «Парус» по программе «Бизнес привилегия» для модернизации оборудование для производства этикеток.

Заемное финансирование одобрили Научно-производственной фирме «Кубаньнефтемаш» в размере 47,7 млн рублей по программе «Бизнес оборот». На эти средства предприятие закупит материалы.

Также двум предприятиям легкой промышленности согласованы займы по программе «Приоритет» — 8 млн рублей предоставят предпринимателю Ольге Гулямовой, предприятие которой выпускает текстильную продукцию в Крымском районе, и 10 млн рублей направят производителю спецодежды из Мостовского района.

По словам министра промышленной политики края Дмитрия Хмелько, льготные займы остаются одним из самых востребованных инструментов развития производств.

«По итогам прошлого года с привлечением средств краевого ФРП открыли и модернизировали более 20 промышленных предприятий региона. В 2023 году фонд заключил 57 договоров о льготном заемном финансировании на общую сумму около 1,8 млрд рублей», — сказал министр.

В этом году фонд поддержит не меньшее количество предприятий. Подробную информацию об условиях льготного заемного финансирования можно найти на сайте Фонда и узнать по телефонам 8 (861) 205-44-09 и 8 (800) 500-27-28, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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