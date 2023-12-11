Кондратьев: важно раскрыть потенциал Армавира, как промышленного центра России

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 декабря во время рабочей поездки посетил технопарк в Армавире.

По словам главы региона, Кубань останется житницей и здравницей страны, при этом власти делают ставку на создание собственных промышленных производств.

«Мы уже занимаем ведущую позицию в ЮФО по выпуску стройматериалов. Развиваем машиностроение и металлообработку, химические, деревообрабатывающие направления, фармацевтику. Армавир, как один из мощнейших промышленных муниципалитетов региона, нуждается в подобном промтехнопарке. Уверен, это позволит раскрыть потенциал города, как будущего промышленного центра России, станет отличной площадкой для укрепления наших позиций, развития резидентов-инвесторов, которые будут создавать востребованную и конкурентоспособную на рынке продукцию», — отметил губернатор.

Вениамин Кондратьев добавил, что власти края со своей стороны готовы поддержать развитие промышленного технопарка и стимулировать запуск новых производств на его территории.

Технопарк создают на площадке Армавирского электротехнического завода за счет технологических мощностей, которые предприятие не использует в полном объеме. В плане предусмотрена реконструкция свободных помещений под сдачу в аренду — создание центров прототипирования, коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием. На это выделят как минимум 200 млн рублей. В результате появится полтысячи новых рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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