Поддержку в 1 млрд рублей получат 15 импортозамещающих производств Кубани

Индустриальные компании запустят либо расширят импортозамещающие производства благодаря поддержке края.

Всего отбор прошли 15 компаний, заявил вице-губернатор Александр Руппель 1 декабря в ходе итогового заседания краевой комиссии по отбору предприятий.

«Это приоритетная для региона продукция предприятий станкостроения и машиностроения, химической, фармацевтической и легкой промышленности, лесопромышленного комплекса. На их развитие до конца года направим 1 млрд рублей. Часть заводов запускаем с нуля и создаем не имеющие аналогов в России производства. Только в этом году с господдержкой открыли три новых предприятия, выпускающих импортозамещающую продукцию», — рассказал Руппель.

Он отметил, что меру поддержки реализуют в рамках Плана по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в крае. Всего в 2023 году прошли четыре комиссии для отбора проектов на финансирование.

Поддержку получат производители бумаги и картона, противопожарного стекла, активированного угля из рисовой лузги и диоксида кремния, а также предприятия, которые выпускают носочно-чулочные изделия, котельное оборудование, посуду, акриловые полимеры, композитные плавательные бассейны и оборудование для перерабатывающей промышленности. Кроме того, поддержкой воспользовались производители камер видеонаблюдения, комплектующих картриджных систем и сельхозтехники, полимерных компонентов, станков и первый в России завод щелочных батареек.

«Сегодня в крае в высокой степени проработки находится более 30 таких проектов — начиная от получения документации до финального этапа строительства. Важно поддержать промышленников, обеспечивающих технологическую независимость нашей страны. В следующем году продолжим финансирование импортозамещающих производств. Планируем направить свыше 330 млн рублей на их реализацию», — заключил вице-губернатор.

Всего для промышленных предприятий подготовили 11 направлений субсидирования из бюджета региона и 16 программ льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности края.

Среди них есть и специализированные меры — финансирование до 30% затрат на создание и развитие импортозамещающих производств. Максимальная сумма на получателя — до 300 млн рублей. Также существует заем «Импортозамещение» со ставкой 0,1% годовых максимальным объемом до 200 млн рублей на одного получателя, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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