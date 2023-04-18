Кондратьев: важно наращивать объемы производства и ориентироваться на актуальные запросы

Вопросы социально-экономического развития губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева обсудили в ходе Всероссийского форума «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка» в Грозном.

По словам Кондратьева, регион в условиях сложных экономических вызовов сохранил высокую деловую активность и поддержал бизнес. По итогам прошлого года в экономику края привлекли 690 млрд инвестиций.

«И это, прежде всего, вклад в качество жизни людей: дополнительные рабочие места, налоговые поступления в бюджет и уверенность в завтрашнем дне. Мы ориентированы на современные предприятия и выпуск новой продукции. Принципиально важно наращивать существующие объемы производства и ориентироваться на запросы, которые будут актуальны уже завтра. Для достижения этой цели создаем институты поддержки бизнеса, увеличиваем региональный фонд развития промышленности и фонд микрофинансирования», — сказал Вениамин Кондратьев.

Сотрудничество охватывает многие стороны социально-экономического развития — привлечение инвестиций, рост экономики и создание благоприятной для бизнеса среды, отметила Светлана Чупшева.

«Мы видим прямую корреляцию между результатами инвестиционного рейтинга, темпами роста региона и объемом привлеченных инвестиций. Краевая команда ведет большую работу по созданию благоприятных условий реализации инвестпроектов и поддержке бизнеса. Сегодня стратегия края — это создание промпарков, вы делаете ставку на развитие и создание перспективных производств», — сказала она.

Кондратьев также отметил, что результаты экономики влияют и на социальную сферу — на Кубани одновременно строят свыше 170 соцобъектов. Уже в этом году появятся 23 детских сада, 20 школ, 12 центров единоборств и 9 поликлиник. Кроме того, активно работают программы профессиональной переподготовки — это помогло достигнуть минимального уровня безработицы за последние 20 лет — 2,6%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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