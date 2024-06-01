Кондратьев: важно, чтобы каждый ребенок нашел то, что станет его любимым делом

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил праздник, посвященный Дню защиты детей.

Всего участниками интерактивной программы в парке имени 30-летия Победы стали более 800 детей.

«Друзья, сегодня для вас организовали много активных игр и интересных мероприятий. Играйте, двигайтесь, шумите! Это ваше время. Вы наше будущее. Важно, чтобы каждый для себя нашел то, что завтра для вас станет профессией и любимым делом. Успех там, где вы будете востребованы. Не упустите свою высоту. А мы во всем вас поддержим и поможем найти свой путь», — сказал Кондратьев.

Губернатор посетил площадку ГИБДД — там инспекторы в игровой форме разобрали с детьми ситуации по безопасному движению.

«Соблюдать правила на дороге важно, но, главное, чтобы мамы и папы сами подавали пример во всем — наше поведение и есть ориентир для ребенка. Дети все видят, слышат и чувствуют. И здесь наша ответственность, взрослых людей», — сказал глава региона.

Следующей точкой стала площадка министерства образования, науки и молодежной политики — здесь для детей организовали мастер-классы по лепке и рисованию. Химическую лабораторию в парке организовал региональный центр «Призма».

«Детей необходимо увлечь наукой, тогда они будут с удовольствием достигать результатов. Стране нужен прорыв в научной сфере. Это для нас важно. Пусть наши ребята достигают высот, только вперед!» — сказал глава Кондратьев.

Для детей с утра и до полудня работали 39 тематических площадок краевых учреждений и ведомств — министерств культуры и труда и социального развития, МЧС и департамента информационной политики. Выставку героев специальной военной операции представил центр гражданского воспитания.

«Сегодня праздник, но мы должны помнить о тех, кто нам его дарит. Наши бойцы защищают страну, ваше детство, наше будущее», — подчеркнул губернатор.

Кондратьев также побывал на спортплощадках, где провели спортивные соревнования и эстафеты.

«Наш исконный вид борьбы самбо, футбол, гандбол, шахматы — все виды спорта должны быть доступны детям в каждом населенном пункте региона. Спорт развивает силу, выносливость, целеустремленность. Для его развития в крае мы создаем все необходимые условия — построили центры единоборств уже практически в каждом муниципалитете, площадки и спорткомплексы шаговой доступности. Большие спортивные надежды должны свершиться благодаря таким нашим спортклубам и секциям», — отметил глава региона.

Тематические активности организовали на площадке региональных СМИ — там дети участвовали в мастер-классах, викторинах, флешмобах и конкурсах. Во время праздника ребятам раздавали бесплатное мороженое и воду, пряники и сладкую вату, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с Днем защиты детей.