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Кондратьев: в затапливаемых поселках Туапсинского района нужна мощная система ливневых коллекторов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-zataplivaemyh-poselkah-tuapsinskogo-rajona-nuzhna-moshhnaya-sistema-livnevyh-kollektorov
Кондратьев: в затапливаемых поселках Туапсинского района нужна мощная система ливневых коллекторов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 июля пообщался с жителями домов в Новомихайловском поселении.

Жители высказали мнение, что нужно чистить русло реки Нечепсухо, чтобы таких подтоплений больше не было. 

«Конечно, надо чистить русла рек. Но проблема еще и в том, что пойму реки застроили кафе, ресторанами — воде просто некуда уходить. Необходимо строить мощную систему ливневых коллекторов и водоотводных каналов. Это немалые деньги, но сегодня это необходимость», — прокомментировал Кондратьев.

После ливня в Новомихайловском поселении смыло пешеходный мост в районе переулка Цветочного. Кроме того, потоки воды нарушили конструкцию пешеходного моста между улицами Колхозной и Совхозной. Сейчас для жителей есть альтернативная дорога через федеральную трассу А-147, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев поручил в течение суток восстановить водоснабжение в Новомихайловском поселении.

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