Кондратьев: в весенний призыв Кубань отправила в ряды ВС РФ 6,5 тыс. новобранцев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил итоги завершившейся весенней призывной кампании в РФ с военным комиссаром региона Алексеем Чугункином.

Губернатор подчеркнул, что солдат-срочников не будут отправлять в зону специальной военной операции. Военный комиссар края подтвердил, что это условие действует и для призывников весенней кампании, и для предшествующей ей осенней.

«В ряды Вооруженных сил России Краснодарский край направил более 6,5 тыс. новобранцев. В целом призыв прошел на высоком уровне — без происшествий и нарушений. Знаю, что многие ребята сами изъявили желание служить в воздушно-десантных войсках, есть и те, кого взяли в Президентский полк», — рассказал Вениамин Кондратьев.

По словам Чугункина, весенний призыв на Кубани прошел в установленные сроки на высоком уровне. Он завершился 15 июля. Краснодарский край традиционно на 100% выполняет задание штаба Южного военного округа по комплектованию воинских частей, отметил комиссар.

«С каждым годом растет процент годности призывников по здоровью. В этом году он превысил 82% — один из лучших показателей в стране. Наши юноши на хорошем счету в спецподразделениях», — цитирует Чугункина пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что призывников не будут привлекать к участию в спецоперации.