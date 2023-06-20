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Кондратьев: в трех районах Кубани благоустроили все ранее запланированные зеленые зоны

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-treh-rajonah-kubani-blagoustroili-vse-ranee-zaplanirovannye-zelenye-zony
Кондратьев: в трех районах Кубани благоустроили все ранее запланированные зеленые зоны

До конца 2023 года по нацпроекту «Жилье и городская среда» планируют благоустроить 142 общественные территории.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев на совещании регионального проектного комитета сообщил, что в трех муниципалитетах края завершили благоустройство зеленых зон согласно профильному нацпроекту. Речь идет о Северском, Успенском и Курганинском районах.

«В июне сильные дожди в Армавире, Лабинском, Кавказском, Усть-Лабинском и других муниципалитетах скорректировали сроки. С улучшением погоды необходимо оперативно выполнить те работы, что не могли проводить ранее», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что нужно контролировать работу подрядчиков, привлеченных к реализации нацпроектов, чтобы избежать отставаний от сроков. Например, ранее в Павловском районе возникли сложности при благоустройстве парка. Сейчас в станице Веселой строители уже получили необходимые материалы, ускорили темпы работы и готовы предотвратить задержки в сдаче объекта.

Краснодарский край — один из лучших в стране по реализации национальных проектов. Этот факт часто озвучивают на всероссийских совещаниях. При этом профильные ведомства региона регулярно проверяют контрольные точки, чтобы не допускать отставаний со сдачей объектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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