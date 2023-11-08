Кондратьев: в Тимашевске завершили строительство центра единоборств

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 8 ноября сообщил о том, что строительство центра единоборств площадью 1,8 тыс. кв. м. в Тимашевске полностью завершено.

Новый соцобъект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

«В спорткомплексе расположены спортивный и тренажерный залы, здесь будут проходить тренировки и соревнования по направлениям бокс, самбо и дзюдо. Заниматься там смогут одновременно 77 спортсменов», — написал в своем Telegram-канале губернатор.

Вениамин Кондратьев добавил, что сейчас на Кубани строят еще 34 спортивных комплекса. Всего с начала года в разных городах и районах края построили 11 спортивных сооружений.

На Кубани около 3 млн жителей или 60% регулярно занимаются спортом. К 2030 году этот показатель достигнет 70%. В регионе за последние шесть лет построили около 170 спортобъектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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