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Кондратьев: в Тихорецком индустриальном техникуме создали хорошую базу для подготовки профессионалов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-tihoretskom-industrialnom-tehnikume-sozdali-horoshuyu-bazu-dlya-podgotovki-professionalov
Кондратьев: в Тихорецком индустриальном техникуме создали хорошую базу для подготовки профессионалов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в День российского студенчества посетил учебно-производственные площадки Тихорецкого индустриального техникума.

По словам главы региона, в образовательном учреждении создали базу для подготовки профессионалов в области транспорта, сельского хозяйства и дорожного строительства.

«Это востребованные на сегодняшний день специальности, где есть острая нехватка кадров. С такой подготовкой и материально-технической базой, уверен, выпускники без работы не останутся, и нам по силам закрыть дефицит высококвалифицированными специалистами», — сказал Вениамин Кондратьев.

Вместе с заместителем Анной Миньковой губернатор осмотрели в техникуме симулятор обработки полей, учебные лаборатории, цех по ремонту машин и мастерскую конструкторов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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