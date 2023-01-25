Кондратьев: в Тихорецком индустриальном техникуме создали хорошую базу для подготовки профессионалов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в День российского студенчества посетил учебно-производственные площадки Тихорецкого индустриального техникума.

По словам главы региона, в образовательном учреждении создали базу для подготовки профессионалов в области транспорта, сельского хозяйства и дорожного строительства.

«Это востребованные на сегодняшний день специальности, где есть острая нехватка кадров. С такой подготовкой и материально-технической базой, уверен, выпускники без работы не останутся, и нам по силам закрыть дефицит высококвалифицированными специалистами», — сказал Вениамин Кондратьев.

Вместе с заместителем Анной Миньковой губернатор осмотрели в техникуме симулятор обработки полей, учебные лаборатории, цех по ремонту машин и мастерскую конструкторов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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