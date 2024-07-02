Кондратьев: в технопарках «Кванториум» обучаются 12,5 тыс. кубанских школьников

Сеть «Кванториумов» создают в Краснодарском крае с 2018 года. Первое учреждение открыли в рамках нацпроекта «Образование» в Краснодаре.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что сейчас в регионе действуют десять «Кванториумов», работающих на платформе дополнительных учреждений образования и при школах. К тому же девять мобильных лабораторий работают в муниципалитетах.

«Охват учащихся Кубани высокотехнологичным обучением за шесть лет мы увеличили в десять раз. Если в 2018 году занимались 1,2 тыс. человек, то сейчас в технопарках получают дополнительное образование 12,5 тыс. школьников в год», ― добавил губернатор.

Стационарные технопарки и их филиалы действуют в кубанской столице, Новороссийске, Анапе, Армавире, а также в Темрюкском районе, Ейске и Лабинске. Четыре мобильных «Кванториума» выезжают в течение учебного года в сельские школы регионы, еще пять переданы в Динской, Кореновский, Кавказский, Крымский и Тбилисский районы.

«Кванториумные» занятия проходят по шести направлениям бесплатно ― аэротехнологии, робототехника, биотехнологии и альтернативная энергетика, а также IT-технологии и хайтек. Дополнительно обучают английскому языку и математике.

В «Кванториумах» есть уникальные условия для развития детей по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, подчеркнул глава Кубани. Благодаря этому дети могут изучать 3D-моделирование и программирование, а также искусственный интеллект и беспилотную авиацию.

«Кванториумы» объединяют юных химиков, физиков, биологов и айтишников. Это дает возможность прикладного применения школьных знаний, помогает ребятам готовиться к олимпиадам и выбрать профессию», ― рассказал Кондратьев.

Воспитанники участвуют и побеждают в соревнованиях, хакатонах, олимпиадах различных уровней. Наставники помогают им готовиться к испытаниям. Работа технопарков не останавливается и во время каникул. Так, летом мобильные технопарки проводят мастер-классы и образовательные программы в пришкольных лагерях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: детские технопарки «Кванториум» откроют в трех школах на Кубани. В новом учебном году благодаря нацпроекту «Образование» технопарки начнут работать в гимназии № 6 в Сочи, лицее № 3 в Кавказском районе, школе № 11 в Туапсинском районе.