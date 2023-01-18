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Кондратьев: в Староминском районе по нацпроекту благоустроили сквер

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-starominskom-rajone-po-natsproektu-blagoustroili-skver
Кондратьев: в Староминском районе по нацпроекту благоустроили сквер
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил 18 января в соцсетях.

«Еще одна зеленая территория появилась благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Это сквер имени 225-летия освоения казаками Кубанских земель в Староминском сельском поселении», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что на территории зеленой зоны отреставрировали памятник военной истории, установили скамейки и обновили тротуары.

Кондратьев добавил, что парки и скверы по всей Кубани благоустраивают каждый год. Внимание уделяют не только городам, но и небольшим станицам, поселкам и хуторам.

В этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе благоустроят 140 зон отдыха. На эти цели планируют выделить более 1,6 млрд рублей. Зеленые зоны и общественные территории, которые на Кубани благоустроят в этом году, выбрали жители в рамках рейтингового голосования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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