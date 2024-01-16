Кондратьев: в спортшколе-интернате Краснодара нужно построить зал для тренировок

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с заместителями Александром Власовым и Сергеем Власовым, а также министром физической культуры и спорта Серафимом Тимченко 16 января посетил школу-интернат спортивного профиля в Краснодаре.

В школе запланирован капремонт — там уже привели в порядок столовую, обновили фасад и закупили оборудование и мебель. В этом году планируют заменить кровлю, инженерные сети, построить медпункт и площадки для пляжного волейбола.

В ходе осмотра спортивных отделений глава региона отметил, что школе нужен современный спортзал для качественной подготовки будущих чемпионов.

«Краснодарский интернат — многофункциональный, отвечающий всем требованиям спортивный центр. Но зал для тренировок размещен в приспособленных помещениях. Такого быть не должно. Необходимо построить отдельное здание для занятий ребят. Территория интерната позволяет это сделать», — заявил Кондратьев и поручил разработать проект профильному министерству.

Всего в школе учатся 247 воспитанников, которые занимаются баскетболом, регби, футболом, гандболом, тяжелой атлетикой, вольной и греко-римской борьбой и велоспортом.

Глава региона также посетил новый физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Вавилова, который открыли в сентябре прошлого года по краевой программе «Развитие общественной инфраструктуры».

«Такие центры — важная составляющая комфортной жизни городских микрорайонов и перспектива для развития детей и молодежи. Мы должны продолжать создавать условия для их успеха в будущем. Строить спортобъекты в пешей доступности, поддерживать популярные виды спорта», — сказал губернатор.

Новый комплекс стал тренировочной базой для воспитанников спортшкол олимпийского резерва № 1, 5 и 6, а также для жителей района.

Сейчас на постоянной основе в комплексе занимаются 113 человек, пояснил директор Дмитрий Сапринский. Новая площадка позволяет проводить соревнования по семи видам спорта, а для желающих работают различные секции. В универсальном спортзале разместили зал для борьбы, тренажерный блок и беговое кольцо.

На Кубани спортом более 3 млн жителей систематически занимаются спортом, для них работают более 2,5 тыс. спортобъектов, из них 38 — малобюджетные залы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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