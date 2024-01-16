Кондратьев проверил ход строительства «Дворца самбо» в Краснодаре

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 января объехал спортивные объекты краевого центра.

Первым губернатор посетил строящийся комплекс в «Городе спорта».

«Совсем скоро в «Городе спорта» появится большой, комфортный и современный «Дворец самбо», который позволит Краснодарскому краю принимать самые масштабные соревнования мирового уровня, а также привлечь к традиционному для нашей страны виду единоборств еще больше жителей. График турниров уже утвержден, поэтому строительные работы необходимо завершить в феврале и начать передавать объект спортсменам», — сказал глава региона.

Сейчас на площадке работают 300 человек и 12 единиц техники, доложил вице-губернатор Сергей Власов, который курирует строительную отрасль. Строители завершают устройство посада и кровли, а также вентиляции, внутренних систем коммуникации, входов и систем пожаротушения, штукатурку стен, монтаж витражей и окон, укладку тротуаров и плитки.

«Дворец спорта» будет вмещать 3 тыс. зрителей, сообщил замглавы региона Александр Власов. На первом этаже будут тренажерный и разминочный залы и спортивная арена, на которой можно разместить до четырех ковров для соревнований по дзюдо, борьбе и самбо, а также пьедестал почета или сцену. На втором этаже расположат зоны прессы и комментаторские и VIP-ложи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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