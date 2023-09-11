Кондратьев: в школе Ленинградского района в следующем году начнут капремонт

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 сентября провел личный прем граждан.

К главе региона обратилась жительница станицы Ленинградской с просьбой помочь отремонтировать крышу в школе № 1, которой почти 50 лет. Вениамин Кондратьев отметил, что в крае строится много новых школ — 1 сентября открыли 9 школ, до конца текущего года откроют еще 10. К концу 2025 года введут всего 31 школу.

«Но не менее важно приводить в порядок и существующие учреждения. Во всех школах независимо от года постройки необходимо создать достойные условия, обеспечивающие образование на высоком уровне. Ученикам и учителям должно быть комфортно в стенах образовательных учреждений», — сказал губернатор.

По словам министра образования, науки и молодежной политики края Елены Воробьевой, в этом году на Кубани одновременно ремонтировали около 650 школ. Вениамин Кондратьев поручил подготовить необходимые документы и начать капремонт крыши в школе № 1 станицы Ленинградской в апреле следующего года.

Житель Лабинска сообщил, что в городе не хватает машин скорой помощи не хватает.

Глава региона отметил, что здравоохранение — одна из самых важных сфера в регионе, а замена машин скорой помощи — одна из ключевых задач, которую решают власти.

«За последние несколько лет медучреждения края получили 184 автомобиля скорой медицинской помощи. До конца года еще направим 58 автомобилей, закупленных за счет федеральных и краевых средств. Лабинская ЦРБ также получит новую машину в конце года», — сказал Кондратьев.

Сейчас в Лабинской ЦРБ 14 машин скорой помощи, из них 12 автомобилей класса «В» и два реанимобиля класса «С». Автопарк «скорых» на Кубани насчитывает около 700 машин, каждый год меняют около 50 автомобилей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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